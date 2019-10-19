Traffico Roma del 19-10-2019 ore 14:30
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TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO
ANULARE TRA GLI SVINCOLI DI VIA APPIA E VIA TUSCOLANA.
SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DEI PRATI FISCALI ALL’AEROPORTO
DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA AURELIA ANTICA IN PROSSIMITA’ DI VIA DI
BRAVETTA. INCIDENTE ANCHE SU VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI
VIA DAVIDE SUPINO.
MANIFESTAZIONE FINO ALLE 19 IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. E’ PREVISTA LA
PARTECIPAZIONE DI NUMEROSE PERSONE. DALLE ORE 16 VERRA’ CHIUSA LA FERMATA
DI SAN GIOVANNI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA. DEVIATE DIVERSE LINEE
BUS.
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSA PER LAVORI LA STAZIONE DI BALDO
DEGLI UBALDI DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. STAZIONI ALTERNATIVE
VALLE AURELIA O CORNELIA. POTENZIATA LA LINEA BUS 490.
ALL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA. CAMBIA
QUINDI LA VIABILITÀ IN ALCUNE STRADE DEL VILLAGGIO OLIMPICO,
ALLE 15.00 ALLO STADIO OLIMPICO LAZIO- ATALANTA MODIFICHE ALLA VIABILITA’
IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE. L’AREA DEL FORO ITALICO è SERVITA DA 14 LINEE
DI BUS IN ARRIVO DA DIVERSE ZONE DELLA CITTà OLTRE CHE DAL TRAM 2 IN
PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma