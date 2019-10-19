Traffico Roma del 19-10-2019 ore 16:30
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LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI
ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA VIA APPIA , REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL
RESTO DELL’ANELLO
ANCORA CODE IN USCITA DA ROMA SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E IL
RACCORDO ANULARE
SULLA TANGENZIALE SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA LA TIBURTINA E VIA
DELLE VALLI DIREZIONE STADIO OLIMPICO
MANIFESTAZIONE FINO ALLE 19 IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. E’ PREVISTA LA
PARTECIPAZIONE DI NUMEROSE PERSONE. DALLE ORE 16 VERRA’ CHIUSA LA FERMATA
DI SAN GIOVANNI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA. DEVIATE DIVERSE LINEE
BUS.
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSA PER LAVORI LA STAZIONE DI BALDO
DEGLI UBALDI DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. STAZIONI ALTERNATIVE
VALLE AURELIA O CORNELIA. POTENZIATA LA LINEA BUS 490.
ALLO STADIO OLIMPICO DA POCO INIZIATA LAZIO- ATALANTA MODIFICHE ALLA
VIABILITA’ IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma