Traffico Roma del 19-10-2019 ore 17:00

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI

ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA VIA APPIA , REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL

RESTO DELL’ANELLO

ANCORA CODE IN USCITA DA ROMA SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E IL

RACCORDO ANULARE

SULLA TANGENZIALE SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA LA TIBURTINA E VIA

DELLE VALLI DIREZIONE STADIO OLIMPICO

MANIFESTAZIONE FINO ALLE 19 IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. E’ PREVISTA LA

PARTECIPAZIONE DI NUMEROSE PERSONE. DALLE ORE 16 VERRA’ CHIUSA LA FERMATA

DI SAN GIOVANNI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA. DEVIATE DIVERSE LINEE

BUS.

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSA PER LAVORI LA STAZIONE DI BALDO

DEGLI UBALDI DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. STAZIONI ALTERNATIVE

VALLE AURELIA O CORNELIA. POTENZIATA LA LINEA BUS 490.

ALLO STADIO OLIMPICO DA POCO INIZIATA LAZIO- ATALANTA MODIFICHE ALLA

VIABILITA’ IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE.

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma