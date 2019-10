Traffico Roma del 19-10-2019 ore 17:30

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE , SI INCONTRANO

RALLENTAMENTI E CODE TRA ARDEATINA E ROMANINA.

IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE CHE VEDE

COINVOLTI NUMEROSI PARTECIPANTI, DALLE ORE 16 SONO CHIUSE LE FERMATE

METRO DI SAN GIOVANNI E MANZONI DELLA LINEA A DEVIATE DIVERSE LINEE BUS.

ALLO STADIO OLIMPICO TERMINATA LA PARTITA DI CALCIO LAZIO- ATALANTA , IL

TRAFFICO RISULTA INTENSO IN TUTTA L’AREA DELLO STADIO PER IL DEFLUSSO DEI

TIFOSI

DA IERI E’ CHIUSA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI SULLA LINEA LINEA ETRO

A, LAVORI CHE DURERANNO ALL’INCIRCA TRE MESI; INTERVENTI CHE INTERESSANO

LA REVISIONE DEGLI IMPIANTI,.

LE ALTERNATIVE ALLA CHIUSURA DI BALDO DEGLI UBALDI, SONO LE VICINE

STAZIONI DELLA METRO DI CORNELIA E VALLE AURELIA, E POI L’UTILIZZO DELLA

LINEA DI SUPERFICIE 409 CON PIU’ CORSE GIORNALIERE

