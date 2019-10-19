Traffico Roma del 19-10-2019 ore 17:30
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LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE , SI INCONTRANO
RALLENTAMENTI E CODE TRA ARDEATINA E ROMANINA.
IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE CHE VEDE
COINVOLTI NUMEROSI PARTECIPANTI, DALLE ORE 16 SONO CHIUSE LE FERMATE
METRO DI SAN GIOVANNI E MANZONI DELLA LINEA A DEVIATE DIVERSE LINEE BUS.
ALLO STADIO OLIMPICO TERMINATA LA PARTITA DI CALCIO LAZIO- ATALANTA , IL
TRAFFICO RISULTA INTENSO IN TUTTA L’AREA DELLO STADIO PER IL DEFLUSSO DEI
TIFOSI
DA IERI E’ CHIUSA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI SULLA LINEA LINEA ETRO
A, LAVORI CHE DURERANNO ALL’INCIRCA TRE MESI; INTERVENTI CHE INTERESSANO
LA REVISIONE DEGLI IMPIANTI,.
LE ALTERNATIVE ALLA CHIUSURA DI BALDO DEGLI UBALDI, SONO LE VICINE
STAZIONI DELLA METRO DI CORNELIA E VALLE AURELIA, E POI L’UTILIZZO DELLA
LINEA DI SUPERFICIE 409 CON PIU’ CORSE GIORNALIERE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma