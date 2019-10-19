Traffico Roma del 19-10-2019 ore 18:30
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TERMINATA LA PARTITA DI CALCIO LAZIO- ATALANTA ALLO STADIO OLIMPICO ORA
IL TRAFFICO RISULTA MOLTO INTENSO E INCOLONNATO SULLA TANGENZIALE DALLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO ALL’USCITA DI VIA SALARIA DIREZIONE SAN
GIOVANNI
LUNGHE CODE ANCHE SULLA VIA FLAMINIA IN USCITA DA ROMA DA CORSO DI FRANCIA
AL RACCORDO ANULARE
SI STA CONCLUDENDO ANCHE LA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI.
,PERMANGONO LE CHIUSURE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE CON RIPERCUSSIONI AL
TRAFFICO AD AMPIO RAGGIO PER IL DFLUSSO DEI MANIFESTANTI
AL MOMENTO RESTANO CHIUSE ANCHE LE STAZIONI DELLA METRO A DI SAN GIOVANNI
E MANZONI
SUL RACCORDO ANULARE , SI INCONTRANO RALLENTAMENTI E CODE TRA ARDEATINA E
ROMANINA NELLE DUE CARREGGIATE PER TRAFFICO E UN PICCOLO INCIDENTE
DA IERI E’ CHIUSA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI SULLA LINEA LINEA ETRO
A, LAVORI CHE DURERANNO ALL’INCIRCA TRE MESI; INTERVENTI CHE INTERESSANO
LA REVISIONE DEGLI IMPIANTI,.
LE ALTERNATIVE ALLA CHIUSURA DI BALDO DEGLI UBALDI, SONO LE VICINE
STAZIONI DELLA METRO DI CORNELIA E VALLE AURELIA, E POI L’UTILIZZO DELLA
LINEA DI SUPERFICIE 409 CON PIU’ CORSE GIORNALIERE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma