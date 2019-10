Traffico Roma del 19-10-2019 ore 18:30

TERMINATA LA PARTITA DI CALCIO LAZIO- ATALANTA ALLO STADIO OLIMPICO ORA

IL TRAFFICO RISULTA MOLTO INTENSO E INCOLONNATO SULLA TANGENZIALE DALLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO ALL’USCITA DI VIA SALARIA DIREZIONE SAN

GIOVANNI

LUNGHE CODE ANCHE SULLA VIA FLAMINIA IN USCITA DA ROMA DA CORSO DI FRANCIA

AL RACCORDO ANULARE

SI STA CONCLUDENDO ANCHE LA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI.

,PERMANGONO LE CHIUSURE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE CON RIPERCUSSIONI AL

TRAFFICO AD AMPIO RAGGIO PER IL DFLUSSO DEI MANIFESTANTI

AL MOMENTO RESTANO CHIUSE ANCHE LE STAZIONI DELLA METRO A DI SAN GIOVANNI

E MANZONI

SUL RACCORDO ANULARE , SI INCONTRANO RALLENTAMENTI E CODE TRA ARDEATINA E

ROMANINA NELLE DUE CARREGGIATE PER TRAFFICO E UN PICCOLO INCIDENTE

DA IERI E’ CHIUSA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI SULLA LINEA LINEA ETRO

A, LAVORI CHE DURERANNO ALL’INCIRCA TRE MESI; INTERVENTI CHE INTERESSANO

LA REVISIONE DEGLI IMPIANTI,.

LE ALTERNATIVE ALLA CHIUSURA DI BALDO DEGLI UBALDI, SONO LE VICINE

STAZIONI DELLA METRO DI CORNELIA E VALLE AURELIA, E POI L’UTILIZZO DELLA

LINEA DI SUPERFICIE 409 CON PIU’ CORSE GIORNALIERE

AUTORE: MASSIMO VESCHI

