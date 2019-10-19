Traffico Roma del 19-10-2019 ore 19:30
Più informazioni su
SULLA TANGENZIALE EST IL TRAFFICO INTENSO STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI
VERSO SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA
SUL RACCORDO ANULARE, SEMPRE A CAUSA DEL TRAFFICO RALLENTAMENTI E CODE TRA
ARDEATINA E ROMANINA LUNGO LE DUE CARREGGIATE E IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASSIA VEIENTANA E SALARIA
CONCLUSA LA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. PERMANGONO
PERO’ LE CHIUSURE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE CON RIPERCUSSIONI AL
TRAFFICO AD AMPIO RAGGIO PER IL DEFLUSSO DEI MANIFESTANTI, CHIUSA ANCORA
LA STAZIONE DELLA METRO A DI SAN GIOVANNI
DA IERI E’ CHIUSA PER LAVORI LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI SULLA LINEA
LINEA METRO A, LAVORI CHE DURERANNO ALL’INCIRCA TRE MESI.
LE ALTERNATIVE ALLA CHIUSURA DI BALDO DEGLI UBALDI, SONO LE VICINE
STAZIONI DELLA METRO DI CORNELIA E VALLE AURELIA, E POI L’UTILIZZO DELLA
LINEA DI SUPERFICIE 409 CON PIU’ CORSE GIORNALIERE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
———————–
AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma