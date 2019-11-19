Traffico Roma del 19-11-2019 ore 07:30
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TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN
PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE
DAL GRA A VIAle di tor di quinto E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DaL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA
VIA AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED
APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA casilina e nomentana.
A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA pomezia A CASTEL DI DECIMA e da tor de
cenci all’eur, SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, SU VIA COLOMBO
DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE e sulla via appia dalla via dei laghi a
via deLle capannelle.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma