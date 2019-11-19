Traffico Roma del 19-11-2019 ore 08:00
Più informazioni su
TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN
PARTICOLARE CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E
SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, E SULLA VIA AURELIA
DA GRA A VIA AURELIA ANTICA.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST, E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO, INCOLONNAMENTI SINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED
ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E NOMENTANA, E DALLA
VIA TRIONFALE A VIA DEL PESCACCIO.
A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA E DA TOR
DE CENCI ALL’EUR, SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, SU VIA COLOMBO
DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE E SULLA VIA APPIA DA FRATTOCCHIE A VIA
DELLE CAPANNELLE.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma