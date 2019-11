Traffico Roma del 19-11-2019 ore 08:30

TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN

PARTICOLARE CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E

SULLA SALARIA DA VILLA SPADA alla tang.est, E SULLA VIA AURELIA DA GRA A

VIA AURELIA ANTICA.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA

TANGENZIALE EST, E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO

OLIMPICO, INCOLONNAMENTI SINO A VIA tiburtina, e a seguire rallentamenti

dalla nomentana a corso francia; rallentamenti e code anche verso san

giovanni da san lorenzo a viale castrense.

al prenestino-labicano incidente sulla Via Casilina in Prossimità di Via

Giovanni de Agostini: ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni di

marcia.

code per iincidente anche n Piazza di S. Giovanni in Laterano Altezza Via

Merulana.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED

ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA salaria e cassia bis, tra la

via cassia e via del pescaccio e tra tuscolana e NOMENTANA.

A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA CASTEL DI DECIMA ALL’EUR, SULLA VIA DEL

MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, SU VIA COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI

MALAFEDE E SULLA VIA APPIA DAllA via dei laghi a VIA DELLE CAPANNELLE.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma