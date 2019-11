Traffico Roma del 19-11-2019 ore 09:30

TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ,

LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA

TANG.EST VERSO IL CENTRO, MA ANCHE IN USCITA DALLA CITTÀ SINO AL GRA.

SULLA TANGENZIALE EST INCOLONNAMENTI DAL BIVIO A24 SINO A CORSO FRANCIA

VERSO LO STADIO OLIMPICO, E DA corso francia alla via salaria e via delle

valli al bivio a 24 VERSO SAN GIOVANNI.

AL PRENESTINO-LABICANO INCIDENTE SULLA VIA CASILINA IN PROSSIMITÀ DI VIA

GIOVANNI DE AGOSTINI: CI SONO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI

MARCIA.

CODE PER IINCIDENTE ANCHE N PIAZZA DI S. GIOVANNI IN LATERANO ALTEZZA VIA

MERULANA, E IN PIAZZA DI PORTA METRONIA.

sul gra in carreggiata interna code dalla cassia bis al bivio per l’a24, e

dalla casilina all’ardeatina.

incolonnamenti anche in carreggiata esterna dalle pisana alla laurentina,

dall’ardeatina alla diramazione di roma sud, dalla casilina alle tiburtina.

