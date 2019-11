Traffico Roma del 19-11-2019 ore 10:00

TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ,

LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA

TANG.EST VERSO IL CENTRO, MA ANCHE IN USCITA DALLA CITTÀ SINO AL GRA.

SULLA TANGENZIALE EST INCOLONNAMENTI VERSO LO STADIO OLIMPICO, DA via delle

valli alla salaria e dai monti tiburtini al bivio a 24 VERSO SAN GIOVANNI.

CODE PER IINCIDENTE ANCHE N PIAZZA DI S. GIOVANNI IN LATERANO ALTEZZA VIA

MERULANA.

sul gra in carreggiata interna code dalla flaminia alla tiburtina e dalla

diramazione di roma sud all’ardeatina.

incolonnamenti anche in carreggiata esterna dalla roma fiumicino alla

pontina, dalla ardeatina alla diramazione di roma sud, dalla casilina alle

tiburtina.

