Traffico Roma del 19-11-2019 ore 11:30

a roma nord incolonnamenti sulle vie cassia e flaminia dal gra a via dei

due ponti, e sulla salaria dall’aeroporto dell’urbe alla tang.est, in

quest’ultimo caso anche per lavori in corso.

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE da portonaccio alla TANG.EST VERSO IL

CENTRO.

traffico rallentato con code all’interno della galleria giovanni xxiii da

via del foro italico a via della pineta sacchetti verso il trionfale;

proseguendo sulla stessa via della pineta sacchetti rallentamenti sino a

largo agostino gemelli.

nelle vicinanze di piazza del popolo incidente sul Lungotevere Arnaldo da

Brescia in Prossimità di Via Maria Cristina: traffico rallentato a partire

da via luisa di savoia verso ponte regina margherita.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma