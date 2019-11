Traffico Roma del 19-11-2019 ore 13:30

NON MOLTO IL TRAFFICO SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E

CONSOLARI DELLA CAPITALE.

SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI TRA L’AEROPORTO

DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTA’.

PRUDENZA POI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA NIZZA NEI PRESSI DI VIA

MANTOVA, NON SI ESCLUDONO DIFFICOLTA’ PER IL TRAFFICO.

TRAFFICO INTENSO SUL VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN

FILA DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI .

POSSIBILI DIFFICOLTA’ NEL PRIMO POMERIGGIO DALLE 14:30 ALLE 17:30 PER UNA

MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BERNARDINO DA FELTRE, NEI PRESSI DEL MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34

———————–

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma