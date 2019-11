Traffico Roma del 19-11-2019 ore 16:30

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO

ANULARE TRA VIA PONTINA E APPIA.

SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI TRA L’AEROPORTO

DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTA’.

TRAFFICO INTENSO SUL VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN

FILA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI .

POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BERNARDINO DA

FELTRE, NEI PRESSI DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE IL TERMINE E’ PREVISTO

INTORNO ALLE 17.30

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA

PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA VALENTE, IL TRAM 14 E’ SOSTITUITO DA BUS NEL

TRATTO PRENESTINA TOGLIATTI NELLE DUE DIREZIONI.

