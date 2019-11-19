Traffico Roma del 19-11-2019 ore 16:30
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TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO
ANULARE TRA VIA PONTINA E APPIA.
SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI TRA L’AEROPORTO
DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTA’.
TRAFFICO INTENSO SUL VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN
FILA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI .
POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BERNARDINO DA
FELTRE, NEI PRESSI DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE IL TERMINE E’ PREVISTO
INTORNO ALLE 17.30
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA
PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA VALENTE, IL TRAM 14 E’ SOSTITUITO DA BUS NEL
TRATTO PRENESTINA TOGLIATTI NELLE DUE DIREZIONI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma