Traffico Roma del 19-11-2019 ore 17:00

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO

ANULARE TRA PONTINA E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA

TRA NOMENTANA E LA A24 RM-TE..

SU VIA AURELIA CODE A TRATTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO

AUTOSTRADALE DI TORRIMPIETRA IN DIREZIONE DELLA CITTA’.

SU VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI E CODE TRA VIALE KANT E VIA DEL CASALE DI

SAN BASILIO NELLE DUE DIREZIONI, OLTRE AL TRAFFICO E’ SEGNALATO ANCHE UN

INCIDENTE.

SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI TRA L’AEROPORTO

DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTA’.

TRAFFICO INTENSO SUL VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN

FILA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-

TE E PIU’ AVANTI TRA VIA PRENESTINA E V.LE CASTRENSE.

SU VIA ARDEATINA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI TRA VIA ANDREA MILLEVOI E

VIA DI TOR PAGNOTTA NELLE DUE DIREZIONI.

RICORDIAMO CHE FINO AL 7 DICEMBRE PER CONSENTIRE I LAVORI TRA LE METRO B E

C NEL NODO DI SCAMBIO DEL COLOSSEO, DALLE 21 LUNGO L ATRATTA CASTRO

PRETORIO – LAURENTINA DELLA LINEA B CI SONO BUS SOSTITUTIVI AL POSTO DEI

TRENI.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma