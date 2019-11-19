Traffico Roma del 19-11-2019 ore 17:30
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TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA
PONTINA E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
NOMENTANA ELA A24 RM-TE..
SU VIA AURELIA CODE A TRATTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO
AUTOSTRADALE DI TORRIMPIETRA IN DIREZIONE DELLA CITTA’.
SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI TRA L’AEROPORTO
DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTA’.
TRAFFICO INTENSO SUL VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN
FILA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-
TE E PIU’ AVANTI TRA VIA PRENESTINA E V.LE CASTRENSE.
CI SPOSTIAMO SU VIA TUSCOLANA POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER INCIDENTE
ALL’ALTEZZA DI VIALE AMELIA.
RICORDIAMO CHE FINO AL 7 DICEMBRE PER CONSENTIRE I LAVORI TRA LE METRO B E
C NEL NODO DI SCAMBIO DEL COLOSSEO, DALLE 21 LUNGO LA TRATTA CASTRO
PRETORIO – LAURENTINA DELLA LINEA B CI SONO BUS SOSTITUTIVI AL POSTO DEI
TRENI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma