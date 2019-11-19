Traffico Roma del 19-11-2019 ore 19:00
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RESTA INTENSO IL TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO
ANULARE CODE A TRATTI TRA L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA PONTINA E POI
TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA
FLAMINIA ESALARIA, E ANCORA TRA NOMENTANA E L’USCITA PER LA A24 ROMA-TERAMO
DISAGI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI SU VIA SALARIA CON RALLENTAMENTI TRA
L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTA’.
TRAFFICO INTENSO SUL VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN
FILA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-
TE E PIU’ AVANTI TRA VIA PRENESTINA E V.LE CASTRENSE.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CI SONO FILE TRA VIA FIORENTINI E
TOR CEVARA IN DIREZIONE DEL GRA
POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO, SU VIA TUSCOLANA PER INCIDENTE AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DI VIALE AMELIA.
TRAFFICO INTESO SULLA ROMA-FIUMICINO, SI RALLENTA CON CODE TRA VIA ISACCO
NEWTON E IL BIVIO DEL G.R.A., NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
INFINE, IL TRASPORTO:
RICORDIAMO CHE SINO AL 7 DICEMBRE PER CONSENTIRE I LAVORI TRA LE METRO B E
C NEL NODO DI SCAMBIO DEL COLOSSEO, DALLE 21 LUNGO LA TRATTA CASTRO
PRETORIO – LAURENTINA DELLA LINEA B CI SONO BUS SOSTITUTIVI AL POSTO DEI
TRENI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma