Traffico Roma del 19-11-2019 ore 20:00
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SUL RACCORDO ANULARE ODE A TRATTI TRA LA C.COLOMBO E LAURENTINA, OLTRE
AL TRAFFICO E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.
SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI TRA L’AEROPORTO
DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTA’.
TRAFFICO INTENSO SUL VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, IN
FILA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-
TE E PIU’ AVANTI TRA VIA PRENESTINA E V.LE CASTRENSE.
RICORDIAMO CHE FINO AL 7 DICEMBRE PER CONSENTIRE I LAVORI TRA LE METRO B E
C NEL NODO DI SCAMBIO DEL COLOSSEO, DALLE 21 LUNGO LA TRATTA CASTRO
PRETORIO – LAURENTINA DELLA LINEA B CI SONO BUS SOSTITUTIVI AL POSTO DEI
TRENI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma