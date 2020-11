Traffico Roma del 19-11-2020 ore 13:30

Luceverde Roma vedi trovati all’ascolto in redazione Daniele guerrisi a Roma Nord invariata la situazione sulla via Salaria penalizzata da lavori in corso che comportano deviazione del traffico sulla cavalcavia della motorizzazione civile al momento ci sono code tra aeroporto dell’Urbe Villa Spada Verso il raccordo i lavori termineranno il prossimo 27 novembre sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico code a tratti dalla Salaria via dei Campi Sportivi oltre al traffico intenso e segnalato anche un incidente code per incidente anche su via di all’altezza di via Ludovica Albertoni Sul posto sono presenti i vigili del fuoco sulla Pontina code all’altezza di Castel Romano in direzione Pomezia per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea a della metropolitana da oggi completamente chiusa la stazione Flaminio la riapertura il 23 novembre per finire il consueto invito restiamo a distanza attuate le misure anticheintrodotte dal ultimo dpcm Roma così come il resto del Lazio e al momento in fascia gialla o sia a rischio moderato vietati gli spostamenti notturni dalle 22 alle 5 del giorno successivo se non per giustificati motivi di lavoro salute o casi di necessità bar ristoranti chiusi alle 18 didattica a distanza per le scuole superiori ridotta 50% la capienza massima di mezzi pubblici ad eccezione del trasporto scolastico e per il momento è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma