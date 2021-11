Traffico Roma del 19-11-2021 ore 19:30

Luceverde Roma una sera Ben ritrovati a quest’ultimo appuntamento per oggi con luce verde al microfono Sonia cerquetani ancora intenso il traffico sul Raccordo Anulare code lungo la carreggiata dalla Cassia la Salaria e poi in seguito dalla Bufalotta allo svincolo A24 più avanti dall’uscita per Roma su dall’appia File a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla ti si procede a rilento nelle due direzioni sulla Cassia tra d’accordo e Tomba di Nerone è sulla Salaria tra la tangenziale è l’aeroporto dell’Urbe sulla Flaminia rallentamenti in uscita dal corso di Francia al Raccordo Anulare in tangenziale si rallenta tra corso di francese da Salaria verso la Nomentana in direzione dello stadio tra la Tiburtina e la Salaria e poi nelle due direzioni tra Tiburtina e viale Castrense incidente sul percorso Urbano della A24 file altezza Viale Filippo Fiorentini l’uscita dalla città diverse le manifestazioni questo sabato alin un presidio in Piazza Bocca della Verità con possibili ripercussioni per il traffico nella zona del Circo Massimo numerose le linee bus che verranno deviate nelle pomeriggio manifestazione Circo Massimo tra le 16 e le 20 chiuse le strade circostanti e disagi nel trasporto pubblico mentre tra le 17 e le 20 corteo da Piazza della Repubblica a piazza Vittoria con Deviazioni di percorso nei trasporti e modifiche anche per le linee tram 5:14 alle 18 lazio-juventus all’Olimpico possibili disagi sul lungotevere in particolare vicino al Foro Italico ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è da luce verde per oggi è tutto Grazie per l’attenzione e buon proseguimento di serata o servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma