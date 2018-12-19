Traffico Roma del 19-12-2018 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO;
AL MOMENTO SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DI VIA
CASILINA E DI VIA APPIA.
RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTO AL
RACCORDO ANULARE.
TRAFFICO PER ORA RALLENTATO IN ENTRATA IN CITTA’
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO,
TRA LA RUSTICA E LA TANGENZIALE EST.
TRAFFICO IN AUMENTO POI SULLE ALTRE PRINCIPALI VIE D’INGRESSO IN CITTA.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA AURELIA, DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA,
SULLA STESSA VIA AURELIA ANTICA, DA VIA AURELIA A LARGO DON GUANELLA,
SU VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA,
SULLA VIA FLAMINIA, DAL RACCORDO ANULARE SINO AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI
QUINTO, E
LUNGO LA VIA SALARIA, DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE SINO ALL’AEROPORTO
DELL’URBE.
MEDESIMA SITUAZIONE LUNGO LA VIA APPIA, DA VIA DEI LAGHI A
VIA DELLE CAPANNELLE E
SULLA VIA PONTINA, PER ORA, DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI GUIDO E POI DAL
RACCORDO ANULARE A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:
LA STAZIONE FURIO CAMILLO DELLA METRO A E’ ATTIVA SOLO PER VIAGGIATORI IN
ARRIVO.
RIMANE INVECE INTERAMENTE CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma