Traffico Roma del 19-12-2018 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 mg

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO;

AL MOMENTO SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DI VIA

CASILINA E DI VIA APPIA.

RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTO AL

RACCORDO ANULARE.

TRAFFICO PER ORA RALLENTATO IN ENTRATA IN CITTA’

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO,

TRA LA RUSTICA E LA TANGENZIALE EST.

TRAFFICO IN AUMENTO POI SULLE ALTRE PRINCIPALI VIE D’INGRESSO IN CITTA.

RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA AURELIA, DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA,

SULLA STESSA VIA AURELIA ANTICA, DA VIA AURELIA A LARGO DON GUANELLA,

SU VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA,

SULLA VIA FLAMINIA, DAL RACCORDO ANULARE SINO AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI

QUINTO, E

LUNGO LA VIA SALARIA, DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE SINO ALL’AEROPORTO

DELL’URBE.

MEDESIMA SITUAZIONE LUNGO LA VIA APPIA, DA VIA DEI LAGHI A

VIA DELLE CAPANNELLE E

SULLA VIA PONTINA, PER ORA, DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI GUIDO E POI DAL

RACCORDO ANULARE A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:

LA STAZIONE FURIO CAMILLO DELLA METRO A E’ ATTIVA SOLO PER VIAGGIATORI IN

ARRIVO.

RIMANE INVECE INTERAMENTE CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma