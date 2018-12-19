Traffico Roma del 19-12-2018 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 7:50 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO;
AL MOMENTO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA,
TRA VIA TRIONFALE E VIA AURELIA ED IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA
E LA GALLERIA APPIA.
IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTAMENTI E CODE:
LUNGO LA VIA AURELIA, DAL GRA A VIA NICOLA LOMBARDI,
SU VIA AURELIA ANTICA, DA VIA AURELIA A LARGO DON LUIGI GUANELLA,
SU VIA DI BOCCEA, DA VIA CORNELIA A PIAZZA IRNERIO,
SU VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA,
SULLA VIA FLAMINIA, DAL RACCORDO ANULARE SINO AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI
QUINTO, E
LUNGO LA VIA SALARIA, DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE SINO ALL’AEROPORTO
DELL’URBE.
MEDESIMA SITUAZIONE: SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO,
TRA LA RUSTICA E LA TANGENZIALE EST.
LUNGO LA VIA APPIA, DA VIA DEI LAGHI A VIA DELLE CAPANNELLE E
SULLA VIA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI GUIDO E POI
DA SPINACETO A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO.
IN CITTA’ SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE:
DA VIA DELLE VALLI A VIA SALARIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, MENTRE
VERSO SAN GIOVANNI ALL’ALTEZZA DELLA A24 E PROSEGUENDO
TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:
LA STAZIONE FURIO CAMILLO DELLA METRO A:
ATTIVA SOLO PER VIAGGIATORI IN ARRIVO.
RIMANE INVECE INTERAMENTE CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma