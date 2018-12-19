Traffico Roma del 19-12-2018 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI E CODE:
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA:TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA
VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA,
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA:DALLA DIRAMAZIONE ROMA-NORD A VIA TIBURTINA E
TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD E LA GALLERIA APPIA.
IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTAMENTI E CODE:
LUNGO LA VIA AURELIA, DAL GRA A PIAZZA IRNERIO,
SU VIA AURELIA ANTICA, DA VIA AURELIA A LARGO DON LUIGI GUANELLA,
LUNGO VIA TRIONFALE, DAL RACCORDO AL SAN FILIPPO NERI,
SU VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI,
SULLA VIA FLAMINIA, DAL RACCORDO ANULARE A SAXA RUBRA E
LUNGO LA VIA SALARIA, DA VILLA SPADA SINO ALLA TANGENZIALE EST.
SI RALLENTA POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO:
TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTA’ E
TRA TOR CERVARA E IL GRA, IN USCITA.
ALTRI RALLENTAMENTI E CODE IN DIREZIONE CENTRO:
LUNGO LA VIA APPIA, A TRATTI, DA VIA DEI LAGHI A VIA DEL QUADRARO E
SULLA VIA PONTINA, DA TOR DE’ CENCI A VIA CRISTOFORO COLOMBO E
SU QUEST’ULTIMA, DAL GRA A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO.
RALLENTATA POI LA ROMA-AEROPORTO FIUMICINO: DAL GRA A PARCO DEI MEDICI E
POI DALL’ANSA DEL TEVERE SINO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
IN CITTA’ SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE:
DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, MENTRE
VERSO SAN GIOVANNI DA VIA TIBURTINA ALLA A24 E
PROSEGUENDO TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.
INFINE SEGNALIAMO DISAGI SULLA VIA COLLATINA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO
ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ACQUA VERGINE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma