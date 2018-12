Traffico Roma del 19-12-2018 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 9:50 mg

DECISAMENTE MIGLIORATA LA CIRCOLAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE,

RIMANGONO DEI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PRENESTINA

E VIA TIBURTINA,

E IN CARREGGIATA INTERNA: DALLA DIRAMAZIONE ROMA-NORD A

VIA TIBURTINA.

IN ENTRATA IN CITTA’ SI RALLENTA SEMPRE:

SU VIA AURELIA ANTICA, DA VIA AURELIA A LARGO DON LUIGI GUANELLA,

LUNGO VIA TRIONFALE, DAL RACCORDO AL SAN FILIPPO NERI,

SU VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI,

SULLA VIA FLAMINIA, DAL RACCORDO ANULARE A VIALE DI TOR DI QUINTO E SUL

TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO:

TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST.

ALTRI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CENTRO:

LUNGO LA VIA APPIA, DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO A VIA DELLE CAPANNELL E

SULLA ROMA-AEROPORTO FIUMICINO, DALL’ANSA DEL TEVERE SINO AL VIADOTTO DELLA

MAGLIANA.

SI RALLENTA POI SEMPRE SULLA TANGENZIALE EST:

DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO,

E DA VIA TIBURTINA ALLA A24, VERSO SAN GIOVANNI.

INFINE SEGNALIAMO POSSIBILI DISAGI SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI,

PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI GIUNCHI

