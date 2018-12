Traffico Roma del 19-12-2018 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 mg

LA CIRCOLAZIONE E’ RITORANATA SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.

IN DIREZIONE CENTRO PERO’ SI RALLENTA ANCORA SU VIA AURELIA ANTICA,

DA VIA AURELIA A LARGO DON LUIGI GUANELLA E

SU VIA DI BOCCEA, DA FORTE BOCCEA A PIAZZA IRNERIO.

NON DISTANTE SI STA IN CODA LUNGO VIA DELLA PINETA SACCHETTI,

IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, NEI PRESSI DELL’OSPEDALE GEMELLI.

IN ENTRATA IN CITTA’: CODE SULLA VIA SALARIA, NEI PRESSI DEL GRA E

RALLENTAMENTI NELLA PARTE FINALE DEL TRATTO URBANO DELLA A24,

TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST.

SI RALLENTA POI SEMPRE SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI, TRA VIA

TIBURTINA E LA A24 E POI DALLO SCALO SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE.

INCOLONNAMENTI SU VIA CASILINA, TRA TORRENOVA E TORRE MAURA NELLE DUE

DIREZIONI, CON RIPERCUSSIONI SULLE RAMPE DI USCITA DAL GRA.

INFINE PER LAVORI CODE SU VIA ARDEATINA:

DA VIA DELLA FOTOGRAFIA A AL SANTA LUCIA IN ENTRATA E

TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E IL SANTA LUCIA IN USCITA.

