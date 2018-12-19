Traffico Roma del 19-12-2018 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
LA CIRCOLAZIONE E’ RITORANATA SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.
IN DIREZIONE CENTRO PERO’ SI RALLENTA ANCORA SU VIA AURELIA ANTICA,
DA VIA AURELIA A LARGO DON LUIGI GUANELLA E
SU VIA DI BOCCEA, DA FORTE BOCCEA A PIAZZA IRNERIO.
NON DISTANTE SI STA IN CODA LUNGO VIA DELLA PINETA SACCHETTI,
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, NEI PRESSI DELL’OSPEDALE GEMELLI.
IN ENTRATA IN CITTA’: CODE SULLA VIA SALARIA, NEI PRESSI DEL GRA E
RALLENTAMENTI NELLA PARTE FINALE DEL TRATTO URBANO DELLA A24,
TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST.
SI RALLENTA POI SEMPRE SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI, TRA VIA
TIBURTINA E LA A24 E POI DALLO SCALO SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE.
INCOLONNAMENTI SU VIA CASILINA, TRA TORRENOVA E TORRE MAURA NELLE DUE
DIREZIONI, CON RIPERCUSSIONI SULLE RAMPE DI USCITA DAL GRA.
INFINE PER LAVORI CODE SU VIA ARDEATINA:
DA VIA DELLA FOTOGRAFIA A AL SANTA LUCIA IN ENTRATA E
TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E IL SANTA LUCIA IN USCITA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma