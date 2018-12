Traffico Roma del 19-12-2018 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mg

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI



SUL GRA SI RALLENTA BREVEMENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA

DELLA TUSCOLANA E DELLA PRENESTINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA

CENTRALE DEL LATTE E VIA TIBURTINA.



IN CITTA’ SI STA IN CODA LUNGO VIA DELLA PINETA SACCHETTI,

NEI PRESSI DELL’OSPEDALE GEMELLI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.



BREVI CODE, QUI PER LAVORI, POI SULLA VIA SALARIA, NEI PRESSI DEL GRA,

IN DIREZIONE CENTRO CITTA’.



VERSO SAN GIOVANNI TRAFFICO RALLENTATO PRIMA SU VIA DEL FORO ITALICO, DA

VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE DELLA MOSCHEA E

POI SULLA TANGENZIALE EST, DA VIA TIBURTINA E LA A24 E POI DA VIA

PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.

VERSO SAN GIOVANNI SI STA IN CODA ANCHE SU VIA CILICIA.



NELLA ZONA DI SAN GIOVANNI CODE SU VIA DELL’AMBA ARADAM ED

IN VIA LA SPEZIA.



ALTRE CODE SU VIA ARDEATINA, QUI PER LAVORI:

DA VIA DELLA FOTOGRAFIA AL SANTA LUCIA IN ENTRATA IN CITTA’ E

DALLE FOSSE ARDEATINE AL SANTA LUCIA IN USCITA.

INFINE SEGNALIAMO DISAGI SU VIA DEL CASALE DI SAN PIO V,

ALL’ ALTEZZA DI VIA CARDINAL PACCA, A CAUSA DI UN INCIDENTE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma