Traffico Roma del 19-12-2018 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
IN CITTA’
INCIDENTE VIA PORTUENSE: RALLENTAMENTI FRA VIA DELLA CASETTA MATTEI E VIA
DEL TRULLO
TRAFFICO RALLENTATO, NEI DUE SENSI, IN VIA DI TOR CERVARA PER UN ALTRO
INCIDENTE AD ALTEZZA VIA COMASTA
ULTIMO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI, IN VIA PRENESTINA
AD ALTEZZA COLLE MONFORTANI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSA LA STAZIONE DI SPAGNA PER UNA
VERIFICA VERIFICA TECNICA. I TRENI QUINDI TRANSITANO SENZA FERMARE.
INOLTRE, CONTINUA ANCHE LA COMPLETA CHIUSURA DELLA STAZIONE REPUBBLICA
DELLA METRO A, DUNQUE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma