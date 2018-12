Traffico Roma del 19-12-2018 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 D.R.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI



IN CITTA’

INCIDENTE VIA PORTUENSE: RALLENTAMENTI FRA VIA DELLA CASETTA MATTEI E VIA

DEL TRULLO

TRAFFICO RALLENTATO, NEI DUE SENSI, IN VIA DI TOR CERVARA PER UN ALTRO

INCIDENTE AD ALTEZZA VIA COMASTA

ULTIMO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI, IN VIA PRENESTINA

AD ALTEZZA COLLE MONFORTANI



PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSA LA STAZIONE DI SPAGNA PER UNA

VERIFICA VERIFICA TECNICA. I TRENI QUINDI TRANSITANO SENZA FERMARE.

INOLTRE, CONTINUA ANCHE LA COMPLETA CHIUSURA DELLA STAZIONE REPUBBLICA

DELLA METRO A, DUNQUE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE

È TUTTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma