Traffico Roma del 19-12-2018 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 16:50 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
AUMENTA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASSIA ALLA SALARIA,
POI SI RALLENTA CON CODE DA SETTEBAGNI ALLAPRENESTINA;
IN CARREGGIATA ESTERNA ALTRE CODE E RALLENTAMENTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA
TUSCOLANA.
TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST IN VIA DEL FORO ITALICO CODE DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PIÙ AVANTI, IN
TANGENZIALE, RALLENTAMENTI E CODE POI DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24
ROMA L’AQUILA E POI SU VIALE CASTRENSE, TUTTO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A2A RALLENTAMENTI E CODE DA PORTONACCIO
ALLA TAGENZIALE VERSO IL CENTRO.
A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALLA C. COLOMBO ALLA
VIA DEL MARE VERSO FIUMICINO E LA CAUSA SONO I LAVORI.
INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ANCORA CHIUSA LA STAZIONE DI SPAGNA, PER
UNA VERIFICA TECNICA, INOLTRE, CONTINUA LA COMPLETA CHIUSURA DELLA STAZIONE
REPUBBLICA.NELLE DUE STAZIONI, I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE FERMATA.
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma