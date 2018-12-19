Traffico Roma del 19-12-2018 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO SEMPRE PIÙ INTESO SUL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA CODE NEI TRATTI TRIONFALE – SALARIA,
E POI BUFALOTTA – PRENESTINA;
IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE TRA LE USCITE DELLA ROMA FIUMICINO E
DELLA TUSCOLANA.
TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST IN VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA; PIÙ AVANTI,
RALLENTAMENTI E CODE POI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL BIVIO PER IL
TRATTO URBANO DELLA A24 E POI SU VIALE CASTRENSE, TUTTO IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI; IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO, CODE ATRATTAI DALLA
NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI;
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A2A RALLENTAMENTI, IN DIREZIONE DEL
RACCODO A PARTIRE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI.
A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALLA C. COLOMBO ALLA
VIA DEL MARE VERSO FIUMICINO E LA CAUSA SONO I LAVORI.
INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA STAZIONE DI BARBERINI ATTIVA SOLO PER
VIAGGIATORI IN ARRIVO, I TRENI EFFETTUANO FERMATA PER CONSENTIRE DISCESA
DAI CONVOGLI E USCITA DALLA STAZIONE. INOLTRE ANCORA CHIUSE STAZIONI
REPUBBLICA-SPAGNA, DOVE, I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE FERMATA;
ATTIVO COMUNQUE UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI-REPUBBLICA-PORTA
PINCIANA-FLAMINIO
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma