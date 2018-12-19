Traffico Roma del 19-12-2018 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 17.50 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
IN APERTURA
CHIUSURA TEMPORANEA VIA DI SETTEBAGNI: CAUSA VEICOLO IN FIAMME
ALTEZZA VIA FRANCO ARCALLI IN DIREZIONE VIA DELLA BUFALOTTA
IN CORSO L’INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO
TRAFFICO INTESO SUL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA CODE NEI TRATTI TRIONFALE – SALARIA,
E POI BUFALOTTA – PRENESTINA;
IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE TRA LE USCITE DELLA ROMA FIUMICINO E
DELLA TUSCOLANA.
TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST IN VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA; PIÙ AVANTI,
RALLENTAMENTI E CODE POI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL BIVIO PER IL
TRATTO URBANO DELLA A24 E POI SU VIALE CASTRENSE, TUTTO IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI; IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO, CODE ATRATTAI DALLA
NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI;
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A2A RALLENTAMENTI, IN DIREZIONE DEL
RACCODO A PARTIRE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI.
A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALLA C. COLOMBO ALLA
VIA DEL MARE VERSO FIUMICINO E LA CAUSA SONO I LAVORI.
INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA METRO LINEA A, PARZIALE CHIUSURA DELLA STAZIONE DI BARBERINI ATTIVA
SOLO PER VIAGGIATORI IN ARRIVO, I TRENI EFFETTUANO FERMATA PER CONSENTIRE
DISCESA DAI CONVOGLI E USCITA DALLA STAZIONE. INOLTRE, ANCORA CHIUSE
STAZIONI REPUBBLICA-SPAGNA, DOVE, I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE
FERMATA; ATTIVO COMUNQUE UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI-REPUBBLICA-
PORTA PINCIANA-FLAMINIO
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma