Traffico Roma del 19-12-2018 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 17.50 D.R.

CHIUSURA TEMPORANEA VIA DI SETTEBAGNI: CAUSA VEICOLO IN FIAMME

ALTEZZA VIA FRANCO ARCALLI IN DIREZIONE VIA DELLA BUFALOTTA ­

IN CORSO L’INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO

TRAFFICO INTESO SUL RACCORDO ANULARE

IN CARREGGIATA INTERNA CODE NEI TRATTI TRIONFALE – SALARIA,

E POI BUFALOTTA – PRENESTINA;

IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE TRA LE USCITE DELLA ROMA FIUMICINO E

DELLA TUSCOLANA.

TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST IN VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SAN

GIOVANNI CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA; PIÙ AVANTI,

RALLENTAMENTI E CODE POI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL BIVIO PER IL

TRATTO URBANO DELLA A24 E POI SU VIALE CASTRENSE, TUTTO IN DIREZIONE SAN

GIOVANNI; IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO, CODE ATRATTAI DALLA

NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI;

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A2A RALLENTAMENTI, IN DIREZIONE DEL

RACCODO A PARTIRE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI.

A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALLA C. COLOMBO ALLA

VIA DEL MARE VERSO FIUMICINO E LA CAUSA SONO I LAVORI.



INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA METRO LINEA A, PARZIALE CHIUSURA DELLA STAZIONE DI BARBERINI ATTIVA

SOLO PER VIAGGIATORI IN ARRIVO, I TRENI EFFETTUANO FERMATA PER CONSENTIRE

DISCESA DAI CONVOGLI E USCITA DALLA STAZIONE. INOLTRE, ANCORA CHIUSE

STAZIONI REPUBBLICA-SPAGNA, DOVE, I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE

FERMATA; ATTIVO COMUNQUE UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI-REPUBBLICA-

PORTA PINCIANA-FLAMINIO

