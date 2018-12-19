Traffico Roma del 19-12-2018 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA IN CODA IN CARREGGIATA
ESTERNA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, INCOLONNAMENTI
ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DA TRIONFALE A SALARIA E PROSEGUENDO DALLA
BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.
MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA DI SETTEBAGNI ALL’ALTEZZA DI VIA FRANCO
ARCALLI IN DIREZIONE VIA DELLA BUFALOTTA , A CAUSA DI UN VEICOLO IN
FIAMME. SUL POSTO E’ IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO.
TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA VIA
TOGLIATTI ALLO SVINCOLO CON IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTA’
A SUD DELLA CAPITALE CONSUETI RALLENTAMENTI CAUSA TI DAI LAVORI SUL
VIADOTTO DELLA MAGLIANA, DA VIA CRISTOFORO COLOMBO FINO AL PONTE DLELA
MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
SEGNALLIAMO LA RIAPERTURA DELLA FERMATA BARBERINI, RIAPERTA ANCHE LA
STAZIONE SPAGNA , RIMASTA CHIUSA PER UNA VERIFICA TECNICA. .
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma