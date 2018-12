Traffico Roma del 19-12-2018 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 SS

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA IN CODA IN CARREGGIATA

ESTERNA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, INCOLONNAMENTI

ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DA TRIONFALE A SALARIA E PROSEGUENDO DALLA

BUFALOTTA ALLA PRENESTINA.

MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA DI SETTEBAGNI ALL’ALTEZZA DI VIA FRANCO

ARCALLI IN DIREZIONE VIA DELLA BUFALOTTA , A CAUSA DI UN VEICOLO IN

FIAMME. SUL POSTO E’ IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO.

TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA VIA

TOGLIATTI ALLO SVINCOLO CON IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTA’

A SUD DELLA CAPITALE CONSUETI RALLENTAMENTI CAUSA TI DAI LAVORI SUL

VIADOTTO DELLA MAGLIANA, DA VIA CRISTOFORO COLOMBO FINO AL PONTE DLELA

MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

SEGNALLIAMO LA RIAPERTURA DELLA FERMATA BARBERINI, RIAPERTA ANCHE LA

STAZIONE SPAGNA , RIMASTA CHIUSA PER UNA VERIFICA TECNICA. .

