Traffico Roma del 19-12-2018 ore 19:30

RIAPERTURA PARZIALE IN VIA DI SETTEBAGNI ORA SI PASSA SU UNA CARREGGIATA

RIDOTTA AD ALTEZZA DI VIA FRANCO ARCALLI IN DIREZIONE VIA DELLA BUFALOTTA E

LA CAUSA È UN VEICOLO IN FIAMME

PROSEGUE L’INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO

DISAGI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE OLTRE AL CONSUETO

TRAFFICO UN INCIDENTE CAUSA LUNGHE CODE TRA LE USCITE DELLA ROMA FIUMICINO

E DELLA TUSCOLANA.

CIRCOLAZIONE INTENSA, IN CARREGGIATA INTERNA CODE NEI TRATTI TRIONFALE –

SALARIA, E POI BUFALOTTA – PRENESTINA;

TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST IN VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SAN

GIOVANNI CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA; PIÙ AVANTI,

RALLENTAMENTI E CODE POI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL BIVIO PER IL

TRATTO URBANO DELLA A24 E SU VIALE CASTRENSE, TUTTO IN DIREZIONE SAN

GIOVANNI; IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO, CODE ATRATTAI DALLA

NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI;

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A2A SI RALLENTA A TRATTI, IN DIREZIONE

DEL RACCODO A PARTIRE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI.

IN ENTRATA CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE

A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALLA C. COLOMBO ALLA

VIA DEL MARE VERSO FIUMICINO E LA CAUSA SONO I LAVORI.

INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA METRO LINEA A, CONTINUA LA COMPLETA CHIUSURA DELLA STAZIONE

REPUBBLICA, DUNQUE I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE FERMATA.

