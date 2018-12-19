Traffico Roma del 19-12-2018 ore 19:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
IN APERTURA
RIAPERTURA PARZIALE IN VIA DI SETTEBAGNI ORA SI PASSA SU UNA CARREGGIATA
RIDOTTA AD ALTEZZA DI VIA FRANCO ARCALLI IN DIREZIONE VIA DELLA BUFALOTTA E
LA CAUSA È UN VEICOLO IN FIAMME
PROSEGUE L’INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO
DISAGI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE OLTRE AL CONSUETO
TRAFFICO UN INCIDENTE CAUSA LUNGHE CODE TRA LE USCITE DELLA ROMA FIUMICINO
E DELLA TUSCOLANA.
CIRCOLAZIONE INTENSA, IN CARREGGIATA INTERNA CODE NEI TRATTI TRIONFALE –
SALARIA, E POI BUFALOTTA – PRENESTINA;
TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST IN VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA; PIÙ AVANTI,
RALLENTAMENTI E CODE POI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL BIVIO PER IL
TRATTO URBANO DELLA A24 E SU VIALE CASTRENSE, TUTTO IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI; IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO, CODE ATRATTAI DALLA
NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI;
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A2A SI RALLENTA A TRATTI, IN DIREZIONE
DEL RACCODO A PARTIRE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI.
IN ENTRATA CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE
A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALLA C. COLOMBO ALLA
VIA DEL MARE VERSO FIUMICINO E LA CAUSA SONO I LAVORI.
INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA METRO LINEA A, CONTINUA LA COMPLETA CHIUSURA DELLA STAZIONE
REPUBBLICA, DUNQUE I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE FERMATA.
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma