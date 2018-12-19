Traffico Roma del 19-12-2018 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 19.50 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
INCIDENTE CON RALLENTAMENTI, LUNGO LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA AD ALTEZZA
DI VIA CARDINALE CAPRARA
PROSEGUE L’INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO IN VIA DI SETTEBAGNI PER UN VEICOLO
IN FIAMME INFATTI SI PASSA SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA AD ALTEZZA DI VIA
FRANCO ARCALLI IN DIREZIONE VIA DELLA BUFALOTTA
AL CENTRO STORICO, DEL TUTTO CHIUSO PONTE UMBERTO
È IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE SPONTANEA
ALTRE POSSIBILI CHIUSURE IN BASE ALLE ESIGENZE
DISAGI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA PER IL TRAFFICO E UN
INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE USCITE DELLA ROMA FIUMICINO E DELLA TUSCOLANA.
IN CARREGGIATA INTERNA ANCHE PER DUE INCIDENTI ABBIAMO CODE NEI TRATTI
CASSIA BIS – SALARIA, E POI BUFALOTTA -LA RUSTICA;
RESTA TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST IN VIA DEL FORO ITALICO CODE DALLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PIÙ
AVANTI, RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER IL TRATTO
URBANO DELLA A24 E POI SU VIALE CASTRENSE, TUTTO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI;
ANCORA TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A2A, CODE DA PORTONACCIO IN
DIREZIONE TANGENZIALE; E IN DIREZIONE DEL RACCODO ALTRE CODE A PARTIRE DA
VIALE PALMIRO TOGLIATTI.
A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALLA C. COLOMBO ALLA
VIA DEL MARE VERSO FIUMICINO E LA CAUSA SONO I LAVORI.
INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA METRO LINEA A, CONTINUA LA COMPLETA CHIUSURA DELLA STAZIONE
REPUBBLICA, DUNQUE I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE FERMATA.
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma