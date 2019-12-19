Traffico Roma del 19-12-2019 ore 07:30
Più informazioni su
TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN
PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE
DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL
GRA A VIA DI GROTTAROSSA, TUTTO SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ.
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST IN
DIREZIONE ROMA; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO,SI STA’ IN FILA DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED
APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA, SULLA VIA DEL
MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DALL’INFERNETTO A
VIA DI MALAFEDE
ALLE 10.30 MANIFESTAZIONE IN VIA DELLA PISANA, DI FRONTE IL CONSIGLIO
REGIONALE DEL LAZIO. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI
SCARICA GRATUITAMENTE LE APP DI LUCEVERDE SU GOOGLE PLAY STORE E SU ITUNES.
———————–
AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma