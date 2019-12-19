Traffico Roma del 19-12-2019 ore 08:00
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A ROMA NORD CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI .
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO
DELL’URBE.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA ALLA GIUSTINIANA E DAL
GRA A VIA DI GROTTAROSSA, TUTTO SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ.
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST IN
DIREZIONE ROMA; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO,SI STA’ IN FILA DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED
APPIA E PROSEGUENDO TRA CASAL DEL MARMO E L’USCITA PER LA PISANA, MENTRE IN
ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E NOMENTANA
A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA E PIU’ AVANTI
TRA SPINACETO E L’EUR, SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA
CRISTOFORO COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE
ALLE 10.30 MANIFESTAZIONE IN VIA DELLA PISANA, DI FRONTE IL CONSIGLIO
REGIONALE DEL LAZIO. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma