Traffico Roma del 19-12-2019 ore 08:00

A ROMA NORD CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI .

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO

DELL’URBE.

CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA ALLA GIUSTINIANA E DAL

GRA A VIA DI GROTTAROSSA, TUTTO SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ.

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST IN

DIREZIONE ROMA; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO

OLIMPICO,SI STA’ IN FILA DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED

APPIA E PROSEGUENDO TRA CASAL DEL MARMO E L’USCITA PER LA PISANA, MENTRE IN

ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E NOMENTANA

A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA E PIU’ AVANTI

TRA SPINACETO E L’EUR, SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA

CRISTOFORO COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE

ALLE 10.30 MANIFESTAZIONE IN VIA DELLA PISANA, DI FRONTE IL CONSIGLIO

REGIONALE DEL LAZIO. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.

