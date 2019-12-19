Traffico Roma del 19-12-2019 ore 08:30
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A ROMA NORD CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI .
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO
DELL’URBE.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA NICOLA LOMBARDI.
SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST IN DIREZIONE ROMA; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO
OLIMPICO,SI STA’ IN FILA DALLA VIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED
APPIA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA CASSIA BIS E L’USCITA
PER LA PISANA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E NOMENTANA
A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA SPINACETO ALL’EUR, SULLA VIA DEL MARE
ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI VIA
DI MALAFEDE
ALLE 10.30 MANIFESTAZIONE IN VIA DELLA PISANA, DI FRONTE IL CONSIGLIO
REGIONALE DEL LAZIO. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
PER LAVORI SONO PREVISTI RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA IN TANGENZIALE EST
RISPETTIVAMENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA E SULLA CIRCONVALLAZIONE
NOMENTANA IN ORARIO 10-16 SINO AL 23 DICEMBRE. POSSIBILI RALLENTAMENTI
NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma