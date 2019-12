Traffico Roma del 19-12-2019 ore 09:00

A ROMA NORD CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI .

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO

DELL’URBE.

CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA NICOLA LOMBARDI.

SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE

EST IN DIREZIONE ROMA; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO

OLIMPICO,SI STA’ IN FILA DALLA VIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED

APPIA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA CASSIA BIS E L’USCITA

PER LA PISANA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E NOMENTANA

A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA SPINACETO ALL’EUR, SULLA VIA DEL MARE

ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI VIA

DI MALAFEDE

ALLE 10.30 MANIFESTAZIONE IN VIA DELLA PISANA, DI FRONTE IL CONSIGLIO

REGIONALE DEL LAZIO. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.

PER LAVORI SONO PREVISTI RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA IN TANGENZIALE EST

RISPETTIVAMENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA E SULLA CIRCONVALLAZIONE

NOMENTANA IN ORARIO 10-16 SINO AL 23 DICEMBRE. POSSIBILI RALLENTAMENTI

NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma