Traffico Roma del 19-12-2019 ore 10:30
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UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA AURELIA ANTICA ALL’ALTEZZA DI
LARGO DON LUIGI GUANELLA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN
PROSSIMITA’ DELL’USCITA DI VIA MARIO FANI IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI.
ANCORA UN INCIDENTE E’ SEGNALATO IN VIA CASAL DEL MARMO, CI SONO
RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA MONTE DEL MARMO VERSO LA TRIONFALE.
SI RALLENTA PER INCIDENTE ANCHE SULLLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI
ACILIA IN DIREZIONE DI ROMA.
SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO,SI STA’ IN FILA DALLA VIA
NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI. FILE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA SAN
LORENZO E VIALE CASTRENSE.
SUL RACCORDO , IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA
ED APPIA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI A TRATTI DALLA BUFALOTTA ALLA A24,
RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO ALLA PONTINA E
PROSEGUENDO IL TRAFFICO RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
ALLE 10.30 MANIFESTAZIONE IN VIA DELLA PISANA, DI FRONTE IL CONSIGLIO
REGIONALE DEL LAZIO. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
PER LAVORI SONO PREVISTI RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA IN TANGENZIALE EST
RISPETTIVAMENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA E SULLA CIRCONVALLAZIONE
NOMENTANA IN ORARIO 10-16 SINO AL 23 DICEMBRE. POSSIBILI RALLENTAMENTI
NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma