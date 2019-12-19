Traffico Roma del 19-12-2019 ore 11:30
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PER UN INCIDENTE CHIUSA AL TRAFFICO VIA CASAL DEL MARMO TRA VIA DELLA
PALMAROLA E VIA MONTE DEL MARMO VERSO LA TRIONFALE.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ANCHE IN VIA AURELIA ANTICA ALL’ALTEZZA
DI LARGO DON LUIGI GUANELLA.
SI RALLENTA PER INCIDENTE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI
ACILIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO,SI STA’ IN FILA DALLA VIA
NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI. FILE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA SAN
LORENZO E VIALE CASTRENSE.
SUL RACCORDO , IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI A TRATTI DALLA VIA
CASSIA ALLA VIA SALARIA , PIU’ AVANTI SI STA’ IN FILA DALLA NOMENTANA ALLA
A24 E PROSEGUENDO IL TRAFFICO RALLENTA TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA.
RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA VIA ARDEATINA ALLA VIA APPIA E TRA
CASILINA E TIBURTINA.
BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE OGGI E DOMANI NELLA FASCIA VERDE PER I
CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PRE – EURO 1 ED EURO 1 E PER I VEICOLI A BENZINA
EURO 2, DALLE 07.30 ALLE 20.30
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma