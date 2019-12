Traffico Roma del 19-12-2019 ore 12:30

PER UN INCIDENTE CHIUSA AL TRAFFICO VIA CASAL DEL MARMO TRA VIA DELLA

PALMAROLA E VIA MONTE DEL MARMO VERSO LA TRIONFALE.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ANCHE IN VIA AURELIA ANTICA ALL’ALTEZZA

DI LARGO DON LUIGI GUANELLA.

SI RALLENTA PER INCIDENTE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI

ACILIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO,SI STA’ IN FILA DALLA VIA

NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI. FILE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA SAN

LORENZO E VIALE CASTRENSE.

SUL RACCORDO , IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI A TRATTI DALLA VIA

CASSIA ALLA VIA SALARIA , PIU’ AVANTI SI STA’ IN FILA DALLA NOMENTANA ALLA

A24 E PROSEGUENDO IL TRAFFICO RALLENTA TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA.

RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA VIA ARDEATINA ALLA VIA APPIA E TRA

CASILINA E TIBURTINA.

BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE OGGI E DOMANI NELLA FASCIA VERDE PER I

CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PRE – EURO 1 ED EURO 1 E PER I VEICOLI A BENZINA

EURO 2, DALLE 07.30 ALLE 20.30

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI!

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma