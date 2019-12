Traffico Roma del 19-12-2019 ore 13:30

SEGNALIAMO UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA CASSIA BIS E LA

SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA ­

UN ALTRO INCODENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA

ALL’ALTEZZA DI VIA FAITI.

PRUDENZA NEL PERCORRERE PIAZZA DEI NAVIGATORI È SEGNALATO OLIO SUL MANTO

STRADALE IN PROSSIMITA’ DELLA CRISTOFORO COLOMBO.

POSSIBILI DISAGI SINO ALLE 14 IN VIA DELLA PISANA, PER UNA MANIFESTAZIONE

IN SVOLGIMENTO DI FRONTE IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.

PER LAVORI SONO PREVISTI RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA IN TANGENZIALE EST

RISPETTIVAMENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA E SULLA CIRCONVALLAZIONE

NOMENTANA IN ORARIO 10-16 SINO AL 23 DICEMBRE. POSSIBILI RALLENTAMENTI

NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO

BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE, NELLA FASCIA VERDE, OGGI E DOMANI

DALLE 07.30 ALLE 20.30, PER I CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PRE – EURO 1 ED

EURO 1 E PER I VEICOLI A BENZINA EURO 2,

INFINE, RICORDIAMO CHE PER LA MOBILITÀ NATALIZIA, PER AGEVOLARE GLI

SPOSTAMENTI NEL CENTRO STORICO, TRA LE 10 E LE 20 È IN SERVIZIO LA NAVETTA

SHOPPING, SI TRATTA DI BUS ELETTRICI A PERCORSO CIRCOALRE CON PARTENZA E

ARRIVO IN VIA DI PORTA PINCIANA CHE SI SPOSTA NELLE PRINCIPALI VIE E STRADE

VIE DELLO SHOPPING E COLLEGA I PARCHEGGI PROSSIMI ALL’AREA

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma