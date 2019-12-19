Traffico Roma del 19-12-2019 ore 14:30
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SEGNALIAMO UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA CASSIA BIS E LA
SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA
UN ALTRO INCODENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA
ALL’ALTEZZA DI VIA FAITI.
PRUDENZA NEL PERCORRERE PIAZZA DEI NAVIGATORI È SEGNALATO OLIO SUL MANTO
STRADALE IN PROSSIMITA’ DELLA CRISTOFORO COLOMBO.
POSSIBILI DISAGI SINO ALLE 14 IN VIA DELLA PISANA, PER UNA MANIFESTAZIONE
IN SVOLGIMENTO DI FRONTE IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.
PER LAVORI SONO PREVISTI RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA IN TANGENZIALE EST
RISPETTIVAMENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA E SULLA CIRCONVALLAZIONE
NOMENTANA IN ORARIO 10-16 SINO AL 23 DICEMBRE. POSSIBILI RALLENTAMENTI
NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO
BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE, NELLA FASCIA VERDE, OGGI E DOMANI
DALLE 07.30 ALLE 20.30, PER I CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PRE – EURO 1 ED
EURO 1 E PER I VEICOLI A BENZINA EURO 2,
INFINE, RICORDIAMO CHE PER LA MOBILITÀ NATALIZIA, PER AGEVOLARE GLI
SPOSTAMENTI NEL CENTRO STORICO, TRA LE 10 E LE 20 È IN SERVIZIO LA NAVETTA
SHOPPING, SI TRATTA DI BUS ELETTRICI A PERCORSO CIRCOALRE CON PARTENZA E
ARRIVO IN VIA DI PORTA PINCIANA CHE SI SPOSTA NELLE PRINCIPALI VIE E STRADE
VIE DELLO SHOPPING E COLLEGA I PARCHEGGI PROSSIMI ALL’AREA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma