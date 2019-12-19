Traffico Roma del 19-12-2019 ore 16:30
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SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE
CODE TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA, ALTRE FILE MA PER IL TRAFFICO TRA LE
USCITE PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINOE LA ROMANINA
TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA, CODE E RALLENTAMENTI NEI TRATTI
TRIONFALE – SALARIA E POI BUFALOTTA – TIBURTINA
CODE PER INCIDENTE SUL A24 TRATTO URBANO CODE TRA PORTONACCIO – GALLA
PLACIDIA E SVINCOLO DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL G.R.A. IN DIREZIONE
OPPOSTA VERSO LA TANGENZIALE ALTRE FILE MA PER IL TRAFFICO A PARTIRE DA
PORTONACCIO
INCIDENTE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, CODE TRA LARGO RODOLFO LANCIANI E
SVINCOLO A24 IN DIREZIONE S. GIOVANNI
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA NOMENTANA ANCHE QUI LA CAUSA È UN INCIDENTE
ALL’ALTEZZA VIA VAL D’OSSOLA
PER LAVORI SONO PREVISTI RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA IN TANGENZIALE EST
RISPETTIVAMENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA E SULLA CIRCONVALLAZIONE
NOMENTANA IN ORARIO 10-16 SINO AL 23 DICEMBRE. POSSIBILI RALLENTAMENTI
NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO
BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE, NELLA FASCIA VERDE, OGGI E DOMANI
DALLE 07.30 ALLE 20.30, PER I CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PRE – EURO 1 ED
EURO 1 E PER I VEICOLI A BENZINA EURO 2,
INFINE, RICORDIAMO CHE PER LA MOBILITÀ NATALIZIA, PER AGEVOLARE GLI
SPOSTAMENTI NEL CENTRO STORICO, TRA LE 10 E LE 20 È IN SERVIZIO LA NAVETTA
SHOPPING, SI TRATTA DI BUS ELETTRICI A PERCORSO CIRCOALRE CON PARTENZA E
ARRIVO IN VIA DI PORTA PINCIANA CHE SI SPOSTANO NELLE PRINCIPALI VIE E
STRADE DELLO SHOPPING E COLLEGA I PARCHEGGI PROSSIMI ALL’AREA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma