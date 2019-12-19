Traffico Roma del 19-12-2019 ore 17:00
Più informazioni su
INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA LA
PRENESTINA E LA TUSCOLANA, ALTRE FILE MA PER IL TRAFFICO TRA LE USCITE PER
L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINOE LA ROMANINA
TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA, CODE E RALLENTAMENTI NEI TRATTI
TRIONFALE – SALARIA E POI BUFALOTTA – TIBURTINA
CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LO
SVINCOLO DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL G.R.A. IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO
LA TANGENZIALE ALTRE FILE MA PER IL TRAFFICO A PARTIRE DA PORTONACCIO
AL FORO ITALICO SULLA TANGENZIALE TRAFFICO INTENSO CON CODE TRA LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO VIA SALARIA, E, PROSEGUENDO
IN DIREZIONE S. GIOVANNI SULLA TANGENZIALE, ALTRE CODE, MA PER UN INCIDENTE
TRA LARGO RODOLFO LANCIANI E LO SVINCOLO PER LA A24, CODE PER INCIDENTE
ANCHE IN DIREZIONE DELLO STADIO, TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIA
TIBURTINA
PER UN’ ALTRO INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO IN PIAZZALE DELLE PROVINCIE E
VIE ADIACENTI
A PIRAMIDE RALLENTAMENTI E CODE IN LARGO MANLIO GELSOMINI, ANCHE QUI LA
CAUSA È UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA MARMORATA
OGGI E DOMANI BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE, NELLA FASCIA VERDE,
DALLE 07.30 ALLE 20.30, PER I CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PRE – EURO 1 ED
EURO 1 E PER I VEICOLI A BENZINA EURO 2
ORARIO FERIALE SULLA RETE CAPITOLINA DEL TRASPORTO PUBBLICO, METROPOLITANE
IN SERVIZIO FINO ALLE 23.30.
INOLTRE, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA METRO A RESTANO CHIUSE LE STAZIONI
BARBERINI E BALDO DEGLI UBALDI PER LA REVISIONE DI ASCENSORI E SCALE MOBILI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma