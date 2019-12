Traffico Roma del 19-12-2019 ore 17:00

INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA LA

PRENESTINA E LA TUSCOLANA, ALTRE FILE MA PER IL TRAFFICO TRA LE USCITE PER

L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINOE LA ROMANINA

TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA, CODE E RALLENTAMENTI NEI TRATTI

TRIONFALE – SALARIA E POI BUFALOTTA – TIBURTINA

CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LO

SVINCOLO DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL G.R.A. IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO

LA TANGENZIALE ALTRE FILE MA PER IL TRAFFICO A PARTIRE DA PORTONACCIO

AL FORO ITALICO SULLA TANGENZIALE TRAFFICO INTENSO CON CODE TRA LA GALLERIA

GIOVANNI XXIII E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO VIA SALARIA, E, PROSEGUENDO

IN DIREZIONE S. GIOVANNI SULLA TANGENZIALE, ALTRE CODE, MA PER UN INCIDENTE

TRA LARGO RODOLFO LANCIANI E LO SVINCOLO PER LA A24, CODE PER INCIDENTE

ANCHE IN DIREZIONE DELLO STADIO, TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIA

TIBURTINA

PER UN’ ALTRO INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO IN PIAZZALE DELLE PROVINCIE E

VIE ADIACENTI

A PIRAMIDE RALLENTAMENTI E CODE IN LARGO MANLIO GELSOMINI, ANCHE QUI LA

CAUSA È UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA MARMORATA

OGGI E DOMANI BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE, NELLA FASCIA VERDE,

DALLE 07.30 ALLE 20.30, PER I CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PRE – EURO 1 ED

EURO 1 E PER I VEICOLI A BENZINA EURO 2

ORARIO FERIALE SULLA RETE CAPITOLINA DEL TRASPORTO PUBBLICO, METROPOLITANE

IN SERVIZIO FINO ALLE 23.30.

INOLTRE, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA METRO A RESTANO CHIUSE LE STAZIONI

BARBERINI E BALDO DEGLI UBALDI PER LA REVISIONE DI ASCENSORI E SCALE MOBILI

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma