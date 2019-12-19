Traffico Roma del 19-12-2019 ore 17:30
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CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LO
SVINCOLO DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL G.R.A. IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO
LA TANGENZIALE ALTRE FILE MA PER IL TRAFFICO A PARTIRE DA PORTONACCIO
TRAFFICO INTESO SUL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE, TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO
E LA ROMANINA
IN CARREGGIATA INTERNA, CODE E RALLENTAMENTI NEI TRATTI CASAL DEL MARMO –
SALARIA E POI BUFALOTTA – TUSCOLANA
AL FORO ITALICO SULLA TANGENZIALE TRAFFICO INTENSO CON CODE TRA LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO VIA SALARIA, E, PROSEGUENDO
IN DIREZIONE S. GIOVANNI SULLA TANGENZIALE, ALTRE CODE, MA PER UN INCIDENTE
TRA LARGO RODOLFO LANCIANI E LO SVINCOLO PER LA A24, CODE PER INCIDENTE
ANCHE IN DIREZIONE DELLO STADIO, TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIA
TIBURTINA
PER UN’ ALTRO INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO IN PIAZZALE DELLE PROVINCIE E
VIE ADIACENTI
A PIRAMIDE RALLENTAMENTI E CODE IN LARGO MANLIO GELSOMINI, ANCHE QUI LA
CAUSA È UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA MARMORATA
OGGI E DOMANI BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE, NELLA FASCIA VERDE,
DALLE 07.30 ALLE 20.30, PER I CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PRE – EURO 1 ED
EURO 1 E PER I VEICOLI A BENZINA EURO 2
INFINE, RICORDIAMO CHE PER LA MOBILITÀ NATALIZIA, PER AGEVOLARE GLI
SPOSTAMENTI NEL CENTRO STORICO, TRA LE 10 E LE 20 È IN SERVIZIO LA NAVETTA
SHOPPING, UN BUS ELETTRICO A PERCORSO CIRCOALRE CON PARTENZA E ARRIVO IN
VIA DI PORTA PINCIANA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma