Traffico Roma del 19-12-2019 ore 18:00
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PER UN INCIDENTE TRA 4 VEICOLI SULLA TANGENZIALE, CHIUSA LA GALLERIA DELLA
NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA VERSO LO STRADIO DI CONSEGUENZA SI SONO
FORMATE CODE, TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIA TIBURTINA
SEMPRE IN TANGENZIALE, MA AL FORO ITALICO IN DIREZIONE S. GIOVANNI, PER IL
TRAFFICO INTENSO SI STA IN CODA TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA DEI
CAMPI SPORTIVI
CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LO
SVINCOLO DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL G.R.A. IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO
LA TANGENZIALE ALTRE FILE MA PER IL TRAFFICO A PARTIRE DA PORTONACCIO
TRAFFICO INTESO SUL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE, TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO
E LA ROMANINA
IN CARREGGIATA INTERNA, CODE E RALLENTAMENTI NEI TRATTI CASAL DEL MARMO –
SALARIA E POI BUFALOTTA – TUSCOLANA
PER UN INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO IN PIAZZALE DELLE PROVINCIE E VIE
ADIACENTI
OGGI E DOMANI BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE, NELLA FASCIA VERDE,
DALLE 07.30 ALLE 20.30, PER I CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PRE – EURO 1 ED
EURO 1 E PER I VEICOLI A BENZINA EURO 2
INFINE, RICORDIAMO CHE PER LA MOBILITÀ NATALIZIA, PER AGEVOLARE GLI
SPOSTAMENTI NEL CENTRO STORICO, TRA LE 10 E LE 20 È IN SERVIZIO LA NAVETTA
SHOPPING, UN BUS ELETTRICO A PERCORSO CIRCOALRE CON PARTENZA E ARRIVO IN
VIA DI PORTA PINCIANA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma