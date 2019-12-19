Traffico Roma del 19-12-2019 ore 18:30
Più informazioni su
SULLA TANGENZIALE, RESTA CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE
INTERNA VERSO LO STRADIO PER UN INCIDENTE TRA 4 VEICOLI DI CONSEGUENZA SI
SONO FORMATE CODE, TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIA TIBURTINA
SEMPRE IN TANGENZIALE, MA AL FORO ITALICO IN DIREZIONE S. GIOVANNI, PER IL
TRAFFICO INTENSO SI STA IN CODA TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA DEI
CAMPI SPORTIVI
TRAFFICO INTESO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE TRA LA TANGENZIALE E LO
SVINCOLO DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL G.R.A. IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO
LA TANGENZIALE ALTRE FILE MA A PARTIRE DA PORTONACCIO
TRAFFICO INTESO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE, TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO
E LA ROMANINA
IN CARREGGIATA INTERNA, CODE E RALLENTAMENTI NEI TRATTI CASAL DEL MARMO –
SALARIA E POI BUFALOTTA – TUSCOLANA
PER UN INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO IN PIAZZALE DELLE PROVINCIE E VIE
ADIACENTI
OGGI E DOMANI BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE, NELLA FASCIA VERDE,
DALLE 07.30 ALLE 20.30, PER I CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PRE – EURO 1 ED
EURO 1 E PER I VEICOLI A BENZINA EURO 2
INFINE, ORARIO FERIALE SULLA RETE CAPITOLINA DEL TRASPORTO PUBBLICO,
METROPOLITANE IN SERVIZIO FINO ALLE 23.30.
E, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA METRO A RESTANO CHIUSE LE STAZIONI BARBERINI
E BALDO DEGLI UBALDI PER LA REVISIONE DI ASCENSORI E SCALE MOBILI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma